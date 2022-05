Van moeilijke jongen bij Vitesse tot matchwinnaar voor NEC: Cissoko’s goal kan cruciaal zijn voor de play-offs

NEC wint dankzij Cissoko in blessure­tijd van Go Ahead en stijgt naar achtste plaats

NIJMEGEN - NEC is naar de achtste plaats gestegen in de eredivisie. De Nijmeegse club won door een doelpunt in de blessuretijd van Ibrahim Cissoko met 1-0 van concurrent Go Ahead Eagles en deed uitstekende zaken in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

15:48