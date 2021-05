Van ‘nuilen’ naar leven op een roze wolk: ‘Kippenvel toen ik de blijdschap van alles en iedereen zag’

NEC zonder geschorste Barreto naar Go Ahead, aanvoerder Van Eijden terug

6 mei NIJMEGEN - NEC kan vrijdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles (aftrap 20.00 uur) weer beschikken over aanvoerder Rens van Eijden. Edgar Barreto is niet beschikbaar voor het eerstedivisieduel in Deventer, vanwege een schorsing.