Van ‘opgesloten’ in de DDR tot twee keer genezen van kanker: het leven lacht oud-NEC’er Frans Paymans eindelijk weer toe

Afscheid oude Goffert: de dag dat NEC-fans in verloren duel met Fortuna Sittard het veld bestormden

21 januari NIJMEGEN - Fortuna Sittard is vanavond tegenstander van NEC in de achtste finale van het bekertoernooi. De Limburgers wonnen op 20 december 1998 met 3-0 de allerlaatste wedstrijd in de oude Goffert. Zij vluchtten naar binnen toen het veld werd bestormd door boze NEC-fans.