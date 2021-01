Van Ottele ruilt NEC per direct in voor SC Heerenveen

VIDEO Bukusu verwijst gewilde Van Ottele naar de bank bij NEC, ook Barreto reserve

1 januari NIJMEGEN - Kevin Bukusu keert zondag tegen Telstar terug in het basiselftal van NEC. De 19-jarige Duitser is hersteld van een hamstringblessure. Zo moet Syb van Ottele, tegen TOP Oss, in het laatste competitieduel van 2020, nog basisspeler, weer op de bank plaatsnemen.