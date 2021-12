Van werken in sushirestaurant naar fulltime profvoetballer: Bronkhorst leeft zijn droom bij NEC

Bronkhorst (24) heeft een wonderlijke carrière. Drie jaar geleden speelde hij in het tweede elftal van amateurclub Koninklijke HFC. Elke zondag stond hij in alle vroegte op. Af en toe mocht hij invallen in de hoofdmacht. De droom om profvoetballer te worden had hij al opgegeven. Hij schreef zich in voor de studie fysiotherapie.