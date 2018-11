Verbannen Kevin Jansen scoort twee keer voor Jong NEC

Machteloos NEC lijdt vijfde nederlaag van seizoen bij RKC

10:46 WAALWIJK - NEC is bezig aan een rampjaar. De 1-0 nederlaag bij RKC Waalwijk van vrijdag was al de vijfde deze competitie. De Nijmeegse grootmacht zakte daardoor verder weg naar de tiende (!) plek in de eerste divisie.