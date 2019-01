Verbannen Kevin Jansen stapt van NEC over naar Cambuur

Opnieuw winterse transfer naar Denemarken afgeketst voor Sven Braken

5 januari ESTEPONA - De winterse transfer van NEC-topscorer Sven Braken (25) naar het Deense Aarhus is afgeketst. De spits, die niet mee is op trainingskamp in het Spaanse Estepona, sluit daardoor in Nijmegen weer aan bij de groepstraining van NEC.