Verdediger Calvin Verdonk staat na drie jaar voor terugkeer bij NEC

NIJMEGEN - Calvin Verdonk staat na drie jaar voor een terugkeer bij NEC. De 24-jarige verdediger komt over van het Portugese Famalicão en is al in Nijmegen om de transfer af te ronden.

NEC gaat desgevraagd niet in op het nieuws. Het is nog niet bekend of het om huur of een definitieve transfer gaat. Verdonk heeft bij Famalicão nog een contract voor twee jaar tot medio 2024.

Eerder droeg Verdonk in het seizoen 2017-2018 het shirt van NEC, dat toen actief was in de Keuken Kampioen Divisie. Hij werd gehuurd van Feyenoord en kwam tot 41 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en één assist.

Verdonk doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in 2015 in het eerste elftal. Hij speelde negentien wedstrijden voor de Rotterdammers, dat hem ook verhuurde aan PEC Zwolle (2016-2017) en FC Twente (2019-2020) en hem vorig jaar transfervrij naar Famalicão liet gaan.

Bij Famalicão, dat actief is op het hoogste niveau in Portugal, slaagde Verdonk er niet in om een vaste basisplaats te veroveren. Hij kwam afgelopen seizoen tot twaalf wedstrijden en zat ook in de openingsfase van dit seizoen voornamelijk op de bank.

Bij NEC moet Verdonk dit seizoen de concurrentie aangaan met Souffian El Karouani om de positie van linksback. El Karouani stond in de eerste twee competitiewedstrijden links achterin, maar maakte daarin geen overtuigende indruk.