Verdediger Oroz scoort met omhaal in derby: ‘Wist niet hoe ik moest juichen, werd gek in mijn hoofd’

Dak Goffertsta­di­on over een maand opgeknapt, ‘maar het is zo veilig als wat’

NIJMEGEN - Het dak van het Goffertstadion wordt in maart of uiterlijk april onder handen genomen door een gespecialiseerd bedrijf. Dat gaat vooral bezig met het behandelen van roest. ,,Het is niet nodig dat de supporters zaterdag thuisblijven omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid in het stadion”, zegt stadionmanager Theo van Benthum.

17 februari