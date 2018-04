Verdedigers schieten NEC langs Telstar

NEC revancheerde zich met de overwinning voor het verlies afgelopen vrijdag tegen FC Eindhoven (3-2). Door die nederlaag verloren de Nijmegenaren voor de vijfde keer dit seizoen de koppositie. Trainer Pepijn Lijnders greep tegen Telstar in en startte met twee nieuwe gezichten in de basis. Michael Heinloth verving Guus Joppen als rechtsback. Steeven Langil moest zijn plek afstaan aan Sven Braken.

Braken startte in de spits waardoor Anass Achahbar iets terugzakte. Aanvallende middenvelder Ferdi Kadioglu kreeg een vrije rol. Hij verliet regelmatig de rechtsbuitenpositie, die door het ontbreken van Langil was vrijgekomen, waar Heinloth dan opdook.

Snelle openingsgoal

De tactische omzettingen van Lijnders pakten goed uit. Al in de tweede minuut opende Heinloth de score. Hij stoomde helemaal vrijgelaten over rechts het strafschopgebied in en werd bediend door Kadioglu. De verdediger schoof de bal langs Rody de Boer.

NEC bleef na de openingstreffer de kansen aaneen rijgen. Braken kopte net naast uit een voorzet van een ontketende Kadioglu. Na een kwartier waren de rollen omgekeerd. De 18-jarige technicus, die voor de wedstrijd een trofee kreeg voor beste talent van de derde periode, stuitte op aangeven van Braken op De Boer.

De grootste misser in de eerste helft kwam echter op naam van Arnaut Groeneveld. De linksbuiten mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Achahbar. De seizoensrevelatie leverde echter een zwak schot af, waardoor De Boer redding kon brengen. NEC breidde de voorsprong toch nog voor rust uit. Verdediger Wojciech Golla kopte in blessuretijd uit een hoekschop van Groeneveld de 2-0 in de touwen.

Gemiste kansen

NEC had van Telstar vroeg in de tweede helft al niets meer te duchten, toen het met tien man verder moest. Shaquill Sno kreeg zijn tweede gele kaart voor het opvangen van Kadioglu. In de eerste helft had de linksback al geel gekregen voor het veroorzaken van de penalty.

De Nijmegenaren lieten echter na aan het doelsaldo te werken. Onder meer Groeneveld, Braken en Heinloth lieten het afweten in kansrijke positie. Tien minuten voor tijd was het toch raak. Kadioglu kon simpel binnen tikken op aangeven van Achahbar.

NEC blijft door de zege met nog vijf wedstrijden te gaan in het spoor van Fortuna. De titelfavoriet uit Nijmegen heeft directe promotie echter niet meer in eigen hand, maar is wel verzekerd van deelname aan de play-offs. Een langer verblijf in de eerste divisie zou een miljoenstrop betekenen voor de Nijmeegse club.