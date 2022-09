Verdonk aast op vaste basisplaats bij NEC: ‘Als ik goed blijf spelen, dan kan de trainer moeilijk wisselen’

NEC ontsnapt aan nederlaag tegen FC Groningen, Cissoko maakt vlak voor tijd gelijkma­ker

NIJMEGEN - NEC is ontsnapt aan een nederlaag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Ibrahim Cissoko bezorgde de Nijmeegse club in de 88e minuut een 1-1-gelijkspel.

27 augustus