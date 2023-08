Verhuisdozen voor de Goffert voor NEC’ers: onder meer trainer en directeur moeten weg

KNVB stelt regel bij: duel niet (altijd) gestaakt als speler of arbiter wordt geraakt

Wedstrijden in het betaald voetbal worden komend seizoen niet meer direct definitief gestaakt als een speler of scheidsrechter geraakt wordt door een voorwerp uit het publiek. ,,Dat hoeft niet meer als de dader meteen wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen”, aldus scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond.