Vet trekt na vertrek bij NEC naar Keuken Kampioen divisie: middenvelder belandt bij NAC

Podcast | Met Patrick Pothuizen Pothuizen raadt Brander­horst transfer naar Vitesse af • Sow komt waarschijn­lijk niet naar De Graafschap

Clubwatcher Raymond Willemsen is weinig hoopvol over de afronding van de transfer van Sylla Sow naar De Graafschap. Oussama Tannane steelt gelijk de show bij zijn nieuwe club NEC en ‘misschien is Branderhorst wel iets voor Vitesse’. Dat laatste is een slecht idee, vindt onze gast Patrick Pothuizen, die zelf al eens van NEC naar Vitesse verkaste.

10 augustus