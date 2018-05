Vier topkandidaten voor de vacante trainerspositie bij NEC

video Henniesee over ontslag van Pepijn

17 mei Hennie Lijnders zegt dat z'n 'bruur' een beetje van het padje is na zijn ontslag als trainer bij NEC. Jammer, want hij was best een goede coach, voor het voetbal op de Playstation. Hennie heeft wel wat tips voor de 113 nieuwe trainers die zich al gemeld schijnen te hebben.