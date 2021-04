Volle ziekenboeg bij NEC voor duel met Jong Ajax

Veiling NEC-shirts: 5400 euro voor kinderzie­ken­huis, tenue Edgar Barreto populairst

19 april NIJMEGEN - De veiling van de voetbalshirts die de NEC-selectie droeg in het duel met Telstar, heeft ruim 5400 euro opgeleverd voor het Radboudumc Amaliakinderziekenhuis in Nijmegen. De voetbalwedstrijd stond begin deze maand in het teken van een inzamelingsactie voor kindvriendelijke ziekenhuiskamers.