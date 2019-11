Voor NEC-talent Dirk Proper kan het niet snel genoeg gaan

Enthousiast

Terug in Nijmegen jaagt de middenvelder van NEC Onder 19 een nieuw doel na. Nog dit seizoen hoopt Proper zijn debuut in het eerste te maken. ,,Daar verheug ik me enorm op’’, klinkt de voetballer enthousiast.



Naast hem drukt Iddo Roscher voorzichtig het rempedaal in. ,,Soms zijn jongens op die leeftijd al bijna volwassen’’, zegt de man, die leiding geeft aan de voetbalacademie van NEC.



,,Alleen is Dirk niet ‘vroeg rijp’, zoals wij dat noemen. Hem fysiek klaar krijgen, is best een uitdaging. Extra training kan ook zijn groei remmen.’’