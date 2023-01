Voormalig NEC-speler Mark van den Boogaart (37) vermist: ‘We maken ons grote zorgen’

Van den Boogaart, geboren in Rotterdam, keerde een kleine twee weken geleden niet terug van een afspraak. Hij is wellicht naar Spanje gegaan, aangezien hij bij zijn vertrek zijn paspoort heeft meegenomen.

,,We maken ons grote zorgen over zijn mentale en fysieke welzijn”, zegt zijn ex-partner Myrthe die de actie in gang heeft gezet. ,,Het ging al langer niet goed met Mark. Gevoelsmatig denken we dat hij naar Spanje is vertrokken. Sinds dat hij daar heeft gevoetbald lag daar zijn hart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Bij de zoektocht lopen we ook tegen de wetten van de privacy aan. We kunnen bijvoorbeeld niet inzien of hij gepind heeft. Het is op zich goed dat dat wordt beschermd, maar het dwingt ons nu wel op deze manier alsnog zijn privacy extreem te schenden.”

NEC

Van den Boogaart doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar debuteerde nooit in het eerste elftal. In 2005 begon hij zijn profcarrière in Spanje, waar hij speelde in het derde en tweede elftal van Sevilla. De Spaanse topclub verhuurde hem in de eerste helft van 2007 aan FC Dordrecht.

In de voorbereiding op het seizoen 2007-2008 mocht Van den Boogaart op proef bij NEC en verdiende hij een tweejarig contract. De oud-jeugdinternational liep al snel een zware blessure op, waardoor hij pas aan het einde van dat seizoen debuteerde. Ook in het seizoen 2008-2009 veroverde hij geen basisplaats, waarop hij transfervrij mocht vertrekken. Hij kwam in totaal tot vijf wedstrijden voor NEC.

In 2009 keerde Van den Boogaart weer terug naar Spanje, naar Real Murcia. Ook die periode in het Zuid-Europese land duurde niet lang, want na een jaar beëindigde hij zijn loopbaan en ging hij in Nederland verder in het amateurvoetbal. Hij was actief bij BVV Barendrecht, Rijnsburgse Boys en AFC.

Volledig scherm Mark van den Bogaart, hier als speler van Oranje Onder-17, aangestuurd door Louis van Gaal. © ANP