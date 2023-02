Voormalig NEC-speler Mark van den Boogaart na vermissing van een maand weer terecht

Voormalig NEC-speler Mark van den Boogaart is weer terecht. De 37-jarige Rotterdammer werd sinds 6 januari vermist , maar is nu weer herenigd met zijn twee kinderen.

Dat laat een bekende van Van den Boogaart weten aan Hart van Nederland en werd ook door de politie bevestigd. Rond zijn vermissing zijn er echter nog altijd veel vraagtekens. Sinds hij op 6 januari niet terugkeerde van een afspraak werd er niets meer van hem vernomen.

Van den Boogaart vertrok met enkel zijn paspoort op zak. Vermoed werd dat hij misschien in Spanje zat, waar hij uit zijn voetballeven nog veel contacten had. De politie was op de hoogte van de vermissing, maar besloot begin januari geen actie te ondernemen.

Zijn ex-vriendin Myrthe vertelde na de verdwijning dat Van den Boogaart al langer kampte met mentale problemen. ,,Daaraan kleven natuurlijk bepaalde risico’s en angsten als familie zijnde. Dit was wel een angst die we al langer hadden, dat hij uit beeld zou verdwijnen.”

Zware blessure

Van den Boogaart doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar debuteerde nooit in het eerste elftal. In 2005 begon hij zijn profcarrière in Spanje, waar hij speelde in het derde en tweede elftal van Sevilla. De Spaanse topclub verhuurde hem in de eerste helft van 2007 aan FC Dordrecht.

In de voorbereiding op het seizoen 2007-2008 mocht Van den Boogaart op proef bij NEC en verdiende hij een tweejarig contract. De oud-jeugdinternational liep al snel een zware blessure op, waardoor hij pas aan het einde van dat seizoen debuteerde. Ook in het seizoen 2008-2009 veroverde hij geen basisplaats, waarop hij transfervrij mocht vertrekken. Hij kwam in totaal tot vijf wedstrijden voor NEC.

In 2009 keerde Van den Boogaart weer terug naar Spanje, naar Real Murcia. Ook die periode in het Zuid-Europese land duurde niet lang, want na een jaar beëindigde hij zijn loopbaan en ging hij in Nederland verder in het amateurvoetbal. Hij was actief bij BVV Barendrecht, Rijnsburgse Boys en AFC.