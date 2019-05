Voormalig NEC-trainer De Gier kandidaat bij Go Ahead Eagles

NEC presen­teert doelman Brander­horst in centrum Nijmegen

29 mei NIJMEGEN - NEC heeft woensdagmiddag in de studio van RN7 op De Mariënburg in het hart van Nijmegen doelman Mattijs Branderhorst (25) gepresenteerd. Vorige week was al bekend dat de keeper uit Tiel, die dit jaar al op huurbasis voor de eerstedivisionist uitkwam, een contract had getekend voor twee jaar.