Voormalig NEC-trainer Jack de Gier nieuwe trainer Go Ahead Eagles

De Gier, die hiervoor werkzaam was bij Almere City FC en NEC, over zijn nieuwe uitdaging: ,,Onze voetbalvisies passen goed bij elkaar. Als trainer sta ik voor aanvallend voetbal, waarbij ‘alles geven’ de basis is. Wat dat betreft willen we de lijn van afgelopen seizoen doortrekken. Daarnaast is individuele ontwikkeling van spelers een van de speerpunten van de club en mijzelf. Met name tijdens mijn periode bij Almere City FC (2016-2018, red.) hebben meerdere spelers mooie transfers kunnen maken, doordat ze zich stormachtig ontwikkelden.”