Vormcrisis NEC: ook verlies tegen Eindhoven

Door die serie zonder zege is NEC weggezakt in de eerste divisie: van de derde plek op één punt van de koploper (destijds Go Ahead) naar de zevende positie op vijf punten van lijstaanvoerder Almere City. Go Ahead, Sparta en FC Twente (17 punten) kunnen de pijn later dit weekend vergrootten. Die concurrenten komen deze speelronde immers nog in actie.

Extra defensieve zekerheid

De Gier had tegen Eindhoven voor extra defensieve zekerheid gekozen. Hij posteerde Frank Sturing, een verdediger van origine, naast Mart Dijkstra als blok op het middenveld. Tom Overtoom speelde als schaduwspits, Anass Achahbar als rechtsbuiten. Die keuze pakt ongelukkig uit. Uitgerekend Sturing ging in de fout bij de enige treffer, de eerste de beste kans van Eindhoven bovendien. Hij treuzelde te lang in de opbouw, Branco van den Boomen profiteerde met een pegel: 0-1.

Aan die goal ging overigens ook een misser van scheidsrechter Clay Ruperti vooraf. Hij zag vlak ervoor aan de andere kant een hoekschop van NEC – het schot van Achahbar werd overduidelijk naast getikt door Eindhoven-keeper Ruud Swinkels – over het hoofd. De zwakke arbiter miste voor rust overigens ook een handsbal van Siebe van der Heyden van Eindhoven in het eigen strafschopgebied en gaf De Gier geel toen hij buiten zijn coachingsvak collega-trainer David Nascimento tot de orde riep.

De Gier grijpt in

Diezelfde De Gier greep in de rust in. Hij slachtofferde Sturing voor vleugelspits Brahim Darri, terwijl hij in de eerste helft Mathias Bossaerts al noodgedwongen wisselde vanwege een blessure. Zijn mutatie in de rust resulteerde in een sterke opening van de tweede helft. Was NEC voor de pauze slechts gevaarlijk met afstandsschoten van Achahbar, Overtoom en Jonathan Okita, erna waren Sven Braken (volley), Achahbar (rebound) en Okita (schuiver) van dichtbij dichterbij een doelpunt.

Maar het doelpunt viel uiteindelijk niet, ook niet toen verdediger Rens van Eijden als stormram in de spits werd geposteerd.

NEC-FC Eindhoven 0-1 (0-1)

28. Van den Boomen 0-1.

Scheidsrechter: Ruperti.

Toeschouwers: 8.230.

Geel: Dijkstra, Achahbar, Braken (NEC), Loof, Seedorf, Lopes (FC Eindhoven).

NEC: Van Duin; Joppen, Van Eijden, Bossaerts (36. Kvida), Labylle; Dijkstra, Overtoom (72. Sablak), Sturing (46. Darri); Achahbar, Braken, Okita.

FC Eindhoven: Swinkels; Seedorf, Loof, Van der Heyden, Raaijmakers (62. Janssen); Ekangamene, Essikal, Van den Boomen; Lopes (85. Klooster), Daniëls (66. Sam), Kabangu.