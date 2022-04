‘Vreselijk voor Hendriks’ bij De Graafschap, supporters Vitesse moeten zich zorgen maken en hierom wint NEC uit wel en thuis niet

NEC’s assistent-trai­ner Remko Bicentini plaatst zich met Canada voor WK in Qatar

TORONTO - Remko Bicentini gaat naar het WK. De assistent-trainer van NEC heeft zich met Canada geplaatst voor het mondiale toernooi in Qatar eind dit jaar. Bij the Canucks is Wijchenaar Bicentini sinds januari vorig jaar assistent-trainer van John Herdman.

28 maart