Vrienden Wolters én De Kogel hielpen elkaar door moeilijke tijd

Wolters (28) vreesde acht maanden geleden nog voor het leven van De Kogel, één van zijn beste vrienden. ,,Ik spreek Leon elke dag”, zegt Wolters. ,,Ik ben zo blij dat ‘die lange’ er nog gewoon is. Daar heb ik me in het begin heel veel zorgen over gemaakt. Voetbal is alles voor me. Maar op dat moment kon het me helemaal niets interesseren.”