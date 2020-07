Vurig onthaal verloren zoon Barreto bij zijn NEC

Woensdagavond midden in de stad, op Plein 1944, vlak voor zijn appartement, donderdagavond bij zijn presentatie in het Goffertstadion, nabij het supportershonk De Schup. Met Edgar Barreto is dan ook een verloren zoon terug bij NEC. En dat mogen ze overal weten.



Barreto zelf, tussen 2003 en 2007 al actief in Nijmegen, staat ervan versteld. Nederig stelt de hoofdpersoon, 60-voudig international van Paraguay met twee WK’s en één Olympische Spelen op zijn palmares, zich op. Verontschuldigend voor zijn Nederlands. Continu lachend, klappend. Zijn lichaamstaal vertelt het verhaal. Barreto en NEC, Barreto en Nijmegen. De liefde is wederzijds.