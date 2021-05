Ware run op 1500 kaarten halve finale play-offs: NEC-Roda JC binnen half uur ‘uitverkocht’

NEC-trai­ner Rogier Meijer geniet van fans en gelooft in stunt in play-offs: ‘Maar Almere is de favoriet’

13 mei NIJMEGEN - Rogier Meijer heeft zin in de play-offs. Dat gevoel is na de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (2-1), het slotduel van de competitie, alleen maar gegroeid. Niet zozeer door de overwinning in blessuretijd overigens.