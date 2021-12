Wat betekent het miljoenenverlies voor NEC? ‘Een nieuw stadion is van levensbelang’

NEC maakte woensdag bekend dat de club over afgelopen seizoen een nettoverlies van 3,8 miljoen euro heeft geleden, ruim 3 miljoen euro meer dan over het seizoen 2019-2020 (0,4 miljoen euro). Een significant verschil waar ze bij NEC logischerwijs niet blij mee zijn, maar geschrokken zijn ze niet.



,,We zijn uitgekomen op de verliescijfers die we voor aanvang van het seizoen hebben begroot”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. ,,Het zou pas erg zijn als we verlies maken en de verliezen telkenmale slechter zijn dan we begroten. Dat is elk seizoen niet het geval geweest. We zijn dus in control.”