‘Wat NEC laat zien, doet pijn aan de ogen’

Bij de start van het seizoen heerste bij NEC een jubelstemming. Clubicoon Jack de Gier werd trainer en de eerstedivisionist haalde vijftien nieuwe spelers naar Nijmegen. Door al dat transfergeweld en het geld dat daarmee gepaard ging, is promoveren een must voor de Gelderse club.

In aanloop naar het uitduel van vanavond met TOP Oss heerst nu een grafstemming in De Goffert. NEC staat zelfs niet op een plek die recht geeft op de play-offs om promotie. In de laatste veertien duels pakte de ploeg van De Gier slechts elf punten. In vier maanden tijd zakte NEC van de vijfde naar de vijftiende plek.

Broccoli’s

Voormalig NEC-speler Jan Peters liet de laatste twee duels in De Goffert zelfs schieten. ,,Wat ze hebben laten zien thuis is zo diep treurig, het doet pijn aan de ogen”, zegt de oud-international. ,,Heb je mentaal van die broccoli’s die bij elke tegenslag door het ijs zakken? Is de tactiek niet goed? Ligt het aan de fysiek? Is het de trainer? We weten het geen van allen. Maar zoals het nu gaat; dat kan niet.”