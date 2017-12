Wedstrijd FC Oss-NEC afgelast wegens sneeuw

Bogers: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

20:42 OSS – Trainer Adrie Bogers kon zich vrijdagavond helemaal vinden in de beslissing van scheidsrechter Reinold Wiedemeijer om de wedstrijd in de eerste divisie van zijn NEC bij FC Oss af te gelasten na hevige sneeuwval. ,,Een verstandige beslissing”, gaf de coach aan. ,,Er was geen andere keuze mogelijk.”