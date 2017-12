Wedstrijd FC Oss-NEC afgelast wegens sneeuw

NEC, die bovenaan staat in de Jupiler League, had graag willen winnen om bovenaan te blijven. Het team werd echter ook geplaagd door blessures. De koploper uit Nijmegen kon niet beschikken over basisspelers Ted van de Pavert, Mohamed Rayhi, Arnaut Groeneveld en Guus Joppen. Ook doelman Joshua Smits en verdediger Robin Buwalda zijn nog geblesseerd.



Middenvelder en aanjager Gregor Breinburg is een twijfelgeval. Hij heeft last van een knieholte.