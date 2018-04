Wonder blijft uit: NEC nacompetitie in

Promotie Fortuna Sittard na zestien jaar terug in de eredivisie

21:51 Het sprookje van Fortuna Sittard is uitgekomen. Na zestien jaar van afwezigheid keert het Limburgse voetbalbolwerk terug in de eredivisie. De geel/groenen wonnen vanavond met 1-0 van Jong PSV. Daardoor was het resultaat van NEC bij FC Dordrecht niet van belang. Jong Ajax greep de titel in de Jupiler League met een 2-1 zege op MVV.