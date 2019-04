Zege op kampioen Twente kan NEC beetje lucht geven voor slotdag

De Groot verwacht niet dat Twente een makkelijke prooi is, nadat de club maandag en dinsdag het kampioensfeest vierde. ,,Ze hebben natuurlijk het kampioenschap gevierd maar dat betekent niet dat ze er met de pet naar gooien’’, zegt De Groot.



,,Twente is de verdiende kampioen. Ze hebben veel kwaliteit en voetballend vermogen. Op de zijkant hebben ze creatieve jongens met veel diepte.’’



Het elftal zit goed in elkaar, stelt hij. ,,Als we uitgenodigd worden op hun helft te spelen, moeten we ervoor zorgen dat de restverdediging goed staat, dat we niet uit positie gaan lopen en geen dom balverlies lijden. Het zal een lastig wedstrijdje worden.’’