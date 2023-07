Ziekenboeg NEC loopt leeg: Sandler keert terug op training

Baas wil via NEC terug in de Champions League: ‘Ik heb niet de arrogantie om te denken: ik kom van Ajax en ga hier wel even spelen’

Youri Baas wil een jaar rijpen bij NEC en daarna alsnog doorbreken bij Ajax. De verdediger is van plan om met alle wetten te spotten en via De Goffert terug te keren in de Champions League.