Zo’n 250 NEC-fans nemen afscheid van ‘overleden eerstedivisionist’

Wanbeleid

Een woordvoerder van supportersvereniging HKN: ,,Deze eerste ludieke actie is tegen het wanbeleid van de club. We willen de raad van commissarissen, Stak en investeerders wakker schudden. Die mogen er allemaal uit. Die denken aan hun eigen belang en niet aan het clubbelang. Niets doen, is geen optie.’’

NEC degradeerde in 2017 en slaagde er vorig seizoen ondank de hoogste begroting in de eerste divisie niet in terug te keren naar de eredivisie. Dit seizoen staat NEC na achttien duels op een beschamende elfde plek in de eerste divisie. De Nijmegenaren verloren afgelopen vrijdag thuis van MVV (0-1). Dat was de zevende nederlaag van het seizoen. De ludieke actie werd ondersteund door de supportersverenigingen HKN en East Side.