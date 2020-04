Zuinigheid helpt NEC stuk op weg in coronacrisis

Om zeker te weten dat hij niemand vergeet, beent Wilco van Schaik naar het bord aan de wand van zijn kantoor in het Goffertstadion. Terwijl hij de namen prevelt van de spelers die vertrokken zijn of een aflopend contract hebben dat niet verlengd is, schrijft hij met viltstift de initialen op. ,,Dat zijn er 1, 2, 3 ... 17”, telt hij in sneltreinvaart.



Terug aan de gesprekstafel klapt hij zijn laptop open. Zijn ogen scannen razendsnel de pagina's. ,,Dan praten we over een besparing van zo’n 60 procent op de loonkosten, inclusief autovergoedingen, sociale lasten overige loon gerelateerde kosten”, zegt Van Schaik, als hij de laptop weer dichtklapt.