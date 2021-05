Zwak NEC ten onder tegen NAC, ‘thuisvoordeel’ in play-offs onbereikbaar

Ziekenboeg NEC stroomt leeg voor duel met NAC om plek 5, seizoen Van der Sluijs voorbij

2 mei NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer heeft weer wat te kiezen in aanloop naar het duel met NAC, maandagavond om 20.00 uur in Nijmegen. Spelmaker Jordy Bruijn keert na blessureleed terug in de selectie en ook de herstelde spits Thibo Baeten uit België is weer beschikbaar voor het duel in De Goffert.