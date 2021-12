Zwak NEC verliest in blessuretijd van RKC Waalwijk na blunder Van Rooij

NEC-trainer Rogier Meijer greep halverwege in en haalde Akman en Tavsan naar de kant voor Ole Romeny en Calvin Verdonk. NEC ging verder in een 5-3-2-systeem, maar het voetbal werd er niet echt beter op.



NEC creëerde in de tweede helft behoudens een afstandsschot van El Karouani nagenoeg niets en ging in de blessuretijd zelfs nog onderuit. Van Rooij verspeelde de bal als laatste man aan zijn tegenstander, waarna invaller Roy Kuijpers bij zijn debuut voor RKC simpel binnentikte.



NEC won zodoende voor de vierde keer op rij niet - de laatste zege dateert van 31 oktober tegen FC Groningen (3-0) - en zakte naar de elfde plaats, maar heeft met negen punten een comfortabele voorsprong op nummer zestien Sparta Rotterdam.



De personele zorgen stapelen zich wel op voor NEC. De gepromoveerde club kan volgende week in de thuiswedstrijd tegen PSV naast Barreto en Okita ook niet beschikken over Márquez, die tegen RKC zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg en daardoor geschorst is.