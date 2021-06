2-jarige peuter die overleed op Ochtense boerderij was slachtoffer van tragisch ongeluk met een shovel

Dat laat een politiewoordvoerder weten, op basis van nader onderzoek. Het is volgens haar nog de vraag of een proces-verbaal wordt opgemaakt tegen de vrouw.



De Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, zegt dat geen sprake was een arbeidsongeval, maar van een ‘ongeluk in de familiesfeer’. En dat de zaak daarom weer is overgedragen aan de politie.



Na het incident waren maandag veel hulpdiensten aanwezig op het boerenerf in Ochten, dat met linten was afgezet. Leerlingen van de christelijk-gereformeerde Sébaschool in Ochten, waar de broer van het 2-jarige kind op zit, zijn via een brief op de hoogte gebracht van het voorval. De school stelt nauw contact te hebben met de ouders van het slachtoffer en de komende dagen stil te staan bij het drama.



Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is onduidelijk. De politie meldt bewust terughoudend te zijn met het geven van informatie.