2% van alle stemmers in Neder-Betuwe koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, minder dan gemiddeld in Gelderland

Er is steeds minder werk in de landbouw, maar dat is anders in de laanboom­teelt

De werkgelegenheid in de agrarische sector in Neder-Betuwe is sinds 2017 gestegen met 30 procent. Dat is vooral te danken aan de groeiende laanboomteeltsector. In heel Gelderland daalde het aantal banen in de landbouwsector juist.