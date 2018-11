200 kilo lichter, een nieuw gebit en bos haar rijker: volkszanger Paultje Poets maakt comeback in Ochten

video Na Ronald Giphart schrijft nu Abdelkader Benali dictee voor Grote DigiTaal­Strijd

30 oktober TIEL - Schrijver Abdelkader Benali tekent voor het dictee van de Grote DigiTaalStrijd in Rivierenland. De tweede editie van deze wedstrijd is op 26 november op zes locaties in de regio. Doel is om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.