35 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen bij inwoner Opheusden

Ante is overdag implementa­tie consultant, maar ’s nachts Mason Tonight

17:10 WELY - Ante Joosten (25) uit Wely legt haar make-upspullen op een lange tafel bij Thomtom bar in Nijmegen. ,,Nooit gedacht dat ik ooit zo veel make-up zou gebruiken’’, verzucht ze. In tegenstelling tot andere vrouwen, gebruikt ze het juist om vooral niet vrouwelijk over te komen. Ze is namelijk één van de weinige dragkings in Nederland.