40 voetballen gejat bij inbraak VV Kesteren: ‘We zijn niet verzekerd’

Mogen ze sinds drie weken eindelijk weer trainen, wordt er ingebroken. Clubvoorzitter Antoine van Veenendaal baalt er behoorlijk van. ,,Zaterdag is er nog getraind, toen was alles nog in orde.’’ Maar ergens in de dagen erna zetten dieven een slijptol tusen de deur en het kozijn van het ballenhok. ,,Ze hebben nog de moeite gedaan de bewegingsmelder van de muur te halen zodat het licht niet aan zou gaan.’’

Uit het hok van de jeugd zijn 40 ballen en een ballenpomp verdwenen. In een ander hok had de club materialen liggen voor evenementen. ,,Zoals krachtstroomkabels en dergelijke: die hebben ze ook meegenomen.’’ De dieven staan voor zover bekend niet op beeld. De club heeft geen camera's hangen: hoewel daar nu wel over wordt nagedacht.

Extra zuur

Extra zuur is ook nog eens dat de club de niet bij de verzekering kan aankloppen om de schade te laten vergoeden. ,,In het verleden hebben we er wel naar gekeken’’, aldus voorzitter Van Veenendaal, ,,maar een opstalverzekering voor een voetbalclub is dusdanig duur...’’ De diefstal is volgens hem ‘een kostenpostje voor de vereniging van, inclusief die krachtstroomspullen, 2.500 euro.’

Hoewel het ‘even behelpen’ is, zijn er genoeg voetballen over om te blijven trainen. ,,De spelers hebben nu een paar oude ballen die anders in het hok blijven liggen moeten gebruiken’’, aldus Van Veenendaal. ,,Gelukkig hebben we voor de senioren nog een apart hok waar een ballenpomp hangt, dus we kunnen ze oppompen.’’