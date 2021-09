57-jarige vrouw lette op het verkeerde stoplicht en reed 34-jarige vrouw en haar zoontje aan: ‘Ik ben niet roekeloos’

De 34-jarige uit de regio afkomstige automobiliste die ze op de weg over de A15 met haar camper aanreed, brak vier ribben. Het slachtoffer heeft nog altijd nekklachten en is onder behandeling bij een neuroloog. Ze was niet op de zitting.



,,Ik had groen en trok op”, heeft ze verklaard tegen de politie. Haar zoontje had bij haar in de auto gezeten. ,,Ik werd wakker toen hij op mijn gezicht tikte. Toen zag ik dat ik een botsing had gehad.”