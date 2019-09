5G is de reden dat Jacqueline Drijber Nederland verliet: ‘Ik ga daar niet op wachten. Ik was al zo beroerd en ziek’

Ne­der-Betuwe houdt monumenten­lijst kritisch tegen het licht: ‘Alleen behouden wat echt nodig is’

16 september KESTEREN - Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Neder-Betuwe moeten er rekening mee houden dat hun pand over een paar jaar zo van de monumentenlijst kan verdwijnen. De gemeente houdt de monumentenlijst de komende jaren goed tegen het licht en wil alleen behouden wat echt nodig is.