Agent verrast ouders van Esther in Dodewaard met hartelijke groet: ‘We missen jullie heel erg’

Lang paasweek­end redelijk rustig verlopen in Rivieren­land, bonnenre­gen in Culemborg

7:01 TIEL - Rivierenland kijkt terug op een relatief rustig verlopen paasweekend waar hier en daar toch wat handhaving nodig was. Met name in Culemborg werden aardig wat bonnen uitgeschreven voor het betreden van dijken terwijl dat juist verboden was.