Als een dolleman scheurend door Ochten, moeders en kinderen springen opzij

Hij eiste een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden en een rijverbod van een jaar tegen de man die volgens hem het risico voor lief nam dat een politieagent zwaar gewond raakte.



De verdachte, toen nog woonachtig in Ochten maar ondertussen verhuisd naar Veenendaal, was eerder betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Die dag in augustus 2017 zagen agenten hem weer rijden op de Molendam en wilden ze hem aanhouden.



De man sloeg op de vlucht en ze zetten de achtervolging in met sirenes en zwaailichten. Ze reden 85 km per uur waar een limiet van dertig geldt.