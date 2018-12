ANWB: Ga bij pech of ongeluk op snelweg zo snel mogelijk achter vangrail staan

Volgens de woordvoerder van de ANWB is het moeilijk te zeggen hoe je precies moet handelen na een ongeluk op de snelweg. Dat hangt onder meer van de situatie af, legt hij uit. ,,En het kan zo zijn dat iemand even helemaal in de war is na een ongeval.’’



Hij adviseert mensen die er één zien gebeuren meteen contact op te nemen met noodnummer 112. Verkeersspecialisten komen dan naar de snelweg om betrokkenen in veiligheid te brengen. ,,Zij zijn daarvoor getraind, burgers niet. Door dat laatste zijn veel situaties zo gevaarlijk.’’



Bij pech moet je in ieder geval nooit in je auto blijven zitten, stelt de voorlichter. ,,Probeer zo snel mogelijk aan de rechterkant van de auto uit te stappen en achter de vangrail te gaan staan. Laat achteropkomend verkeer op de een of andere manier weten dat iets niet goed is.’’