Appverbod volop genegeerd: elke dag zo'n 13 boetes voor appende fietsers in de regio

In totaal zijn in één jaar tijd 4747 boetes uitgedeeld voor appen of bellen op de fiets in Oost-Nederland, zegt de politie. Mensen die sinds 1 juli 2019 worden betrapt, krijgen een bekeuring van 95 euro. Het doel van het appverbod is afleiding in het verkeer tegen te gaan.



Maar alleen handhaven heeft geen zin, stelt de politie nu. Mensen moeten zich er volgens een woordvoerder bewust van worden dat appen of bellen tijdens het fietsen echt niet mag. Voorlichtingscampagnes zouden daarbij kunnen helpen. ,,Het is voor iedereen zo gewoon geworden, dat het tijd kost om dat aan te passen.’’