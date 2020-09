Arbeidsmigranten Saulus en Renata plompverloren op straat gezet na ontslag: ‘We moesten binnen vijftien minuten wegwezen’

,,Daar’’, wijst Saulus. Onder de beschutting van wat bosjes op de parkeerplaats van de ijsbaan in Ochten heeft het tweetal vanaf maandag twee nachten doorgebracht. Hun spullen staan onder een kleine overkapping van een fietsenstalling. Koffers, tassen, zelfs een wasrek.



Zie hier de achterkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Met het hele hebben en houden is het tweetal op straat gezet door een uitzendbureau uit de provincie Utrecht. ,,We moesten binnen vijftien minuten wegwezen’’, zegt Renata.



Ze komt uit Polen, haar partner Saulus uit Litouwen. Zonder geld en perspectief wisten ze niet beter dan hun spullen neer te zetten bij de ijsbaan, om daar maar te blijven. Saulus werkt al vijftien jaar in diverse landen in Europa, vertelt hij. ,,Maar dit is me nog nooit overkomen.’’