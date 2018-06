Arnhemmer had 196 valse briefjes van 50 euro om 'rond te strooien in videoclip'

Kapotte bekleding

De politie zag de man op 10 januari vorig jaar zitten in een auto op een parkeerplaats bij een woning in Ochten. Omdat er zoveel inbraken in de buurt waren, besloten de agenten hem te controleren. In plaats van inbrekerswerktuigen vonden ze vele valse bankbiljetten van vijftig euro, verstopt in de kapotte bekleding van de auto.

Marktplaats

De koper, een 25-jarige Ossenaar die vandaag ook in het verdachtenbankje zat, vertelde dat hij niet had geweten dat het geld vals was. De Arnhemmer had het hem gegeven, net zoals het de Arnhemmer was geweest die via Marktplaats had geregeld dat hij daar een telefoon zou kopen, zei hij. Hij gaf wel toe erbij te zijn geweest toen de oudste verdachte tweehonderd biljetten had gekocht. Vier valse briefjes hadden ze al uitgegeven.