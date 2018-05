Auto bij Ochten onder achterwielen bestelbus: rijstroken A15 weer vrij

Misdaadme­ter: Meeste brandstich­tin­gen in Culemborg

26 mei Nergens in Nederland worden relatief zoveel brandstichtingen gepleegd als in Culemborg. Dat blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter. Toch is het algemene beeld van deze lijst positief. Zeker voor de gemeenten in de Betuwe. Bijna alle gemeenten dalen op de lijst.